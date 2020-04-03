Жена Зе Луиша помогла мужу на тренировке, командуя на русском и английском языках

Алеся, жена нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за «Спартак», в своём «инстаграме» показала тренировку мужа.



На видео 29-летний футболист бегает между разноцветными фишками, а супруга подсказывает ему сначала на английском, а затем на русском языке. При этом во втором случае Зе Луиш допустил одну ошибку, перепутав синюю фишку с зелёной.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Зе Луиш показал свою тренировку в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, а Алеся продемонстрировала новое упражнение с туалетной бумагой. Также пара приняла участие в челлендже с переодеванием в одежду партнёра.



Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии.