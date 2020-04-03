Экс-защитник «Ростова» Вилюш рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта

Защитник «Урала» Мацей Вилюш, ранее выступавший за «Ростов», поделился воспоминаниями о работе с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.



«Мне запомнилось, что, когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин – большая персона.



Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на матч со «Спартаком», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернёмся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда всё обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы всё для нас было комфортно и чтобы мы не заболели», — цитирует Вилюша «Накануне.ру».

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