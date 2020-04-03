Экс-защитник «Ростова» Вилюш рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта

Защитник «Урала» Мацей Вилюш, ранее выступавший за «Ростов», поделился воспоминаниями о работе с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.
«Мне запомнилось, что, когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером. Было видно, что Карпин – большая персона.
Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на матч со «Спартаком», было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернёмся обратно и погреемся». Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда всё обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы всё для нас было комфортно и чтобы мы не заболели», — цитирует Вилюша «Накануне.ру».
- 3 апреля 2020
-
12:28
-
11:55
-
11:39
-
11:27
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32
-
03:52
-
03:17
-
02:54
-
02:21
-
02:06
-
01:44
-
01:22
-
00:57
-
00:48