Слуцкий: мы уже во многом потеряли этот сезон. Можем потерять и следующий

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса. Пауза продлится до 31 мая.
«Трудно рассуждать о чём-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона и каждый пойдёт в итоге своим путём. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.
Мы можем потерять и следующий сезон, на который наложится эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живёт в определённых циклах и даже в отпуске поддерживает свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на его организм», – приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».
- 3 апреля 2020
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