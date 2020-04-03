Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий: мы уже во многом потеряли этот сезон. Можем потерять и следующий

Слуцкий: мы уже во многом потеряли этот сезон. Мож
Слуцкий: мы уже во многом потеряли этот сезон. Можем потерять и следующий
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса. Пауза продлится до 31 мая.

«Трудно рассуждать о чём-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона и каждый пойдёт в итоге своим путём. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.

Мы можем потерять и следующий сезон, на который наложится эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живёт в определённых циклах и даже в отпуске поддерживает свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на его организм», – приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Как поступить РПЛ с сезоном-2019/2020?
«Ахмат» показал, как проходит видеоконференция клубов РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020