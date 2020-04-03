Мостовой – о словах Дзюбы про «Реал»: он юморист, а любая его фраза воспринимается в штыки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, рассказавшего о желании выступать за мадридский «Реал».
«Артём у нас юморист, поэтому я тоже восприму это с юмором. Он прекрасно понимает, что в 31 год его вряд ли кто-то позовёт в «Реал». Да и вообще сейчас любая фраза от Артёма воспринимается в штыки. Если бы ему было 22 или 23 года, я бы мог ещё ответить как-то серьёзно. Сейчас не стоит ему что-то менять. Да и как задумываться об изменениях, сейчас все живут сегодняшним днём и на неделю вперёд.
Заиграет ли он где-то или останется тут? В России ему нужно доигрывать, конечно. Сейчас не те времена, когда люди старались хоть как-то уехать за границу, чтобы заработать. Уже к нам едут иностранцы на заработки. Если бы мне 15 лет назад такое сказали, я бы смеялся. Это имеет смысл только в молодом возрасте, как Головин, например», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 апреля 2020
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