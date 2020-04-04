Шалимов: почему мы ориентируемся на УЕФА? Если закончим сезон сейчас, ничего не потеряем

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о рекомендации УЕФА постараться доиграть национальные чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса.



«Есть вопрос, может, неконкретный. Я сам себе задаю: почему мы ориентируемся на УЕФА? Я думаю, УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если ориентир на это, то, конечно, УЕФА даёт указания таким странам, как Италия, Германия, Англия, Испания, Франция, вот этой пятёрке, чтобы они свои чемпионаты закончили, потому что если они не закончат, то УЕФА недоиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика.



Дальше. Всё-таки в УЕФА, насколько я знаю, сказали, что пожелание доиграть чемпионаты относится к этой пятёрке, а не к остальным. Доиграть – но каждый может решать сам. Просто надо заранее объявить, кто играет в еврокубках.



Я понимаю Англию. Если они недоиграют, телевидение недоплатит клубам в районе за £ 700 млн. Понимаю, почему они будут до конца гнуть свою линию. Безумные деньги стоят на кону. То же самое в Италии, то же самое в Германии. У нас этого нет. У нас телевидение не платит. Если мы закончим сейчас чемпионат, то в принципе никто ничего не потеряет. По крайней мере, не так много, как в топ-5 европейских чемпионатах. Я понимаю, почему они будут тянуть до последнего. Я не понимаю, почему мы должны тянуть до последнего», — приводит слова Шалимова «Спорт день за днём».

УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат