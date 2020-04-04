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К. Комбаров: первое время дети капризничали. Сейчас уже сами спрашивают, когда тренировка

К. Комбаров: первое время дети капризничали. Сейчас уже сами спрашивают, когда тренировка
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о тренировках в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

«Первое время, конечно, дети капризничали, не хотели тренироваться. Но меня это не волнует. Это ежедневная программа. Сейчас уже сами подбегают, спрашивают, когда тренировка. С удовольствием занимаются. Благо мы живём в частном доме, у нас есть возможность выходить на улицу и бегать в лесу.

Как воспринял изоляцию? Это обязательная вынужденная мера, без этого сейчас никак. Потому что в стране сейчас такая ситуация. Даже не в стране, а в мире, я бы сказал. Нельзя выходить на улицу. Прежде всего мы должны сами ответственно отнестись к этому вопросу. Это наше здоровье, наших близких и окружающих», — сказал Комбаров в эфире «Арсенала» в «Инстаграме».

К. Комбаров рассказал о самоизоляции из-за коронавируса
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