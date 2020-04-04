Слуцкий: сижу на жесточайшей диете, рассчитываю сбросить 10 кг

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в прямом эфире в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном признался, что пытается похудеть.

«Сижу на жесточайшей диете. Все футболисты «Рубина» от этой новости веселы. Рассчитываю сбросить 10 килограммов в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому.



Имею возможность выйти на улицу, так как живу в закрытом комплексе. Могу выйти на улицу в маске и погулять полтора часа», — рассказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса. По его словам, сезон РПЛ во многом уже потерян. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.