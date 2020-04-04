Слуцкий: у Фернандеса язык никогда не был в приоритете. Изъяснялся, как Эллочка-людоедочка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, с кем из футболистов московского ЦСКА он общается до сих пор.
«Я общаюсь с Щенниковым, Акинфеевым, Дзагоевым. С Марио Фернандесом тяжело — я не говорю по-португальски. У Марио язык никогда не был в приоритете, он легко изъяснялся теми словами, которые у него есть. Как Эллочка-людоедочка. Мы с ним, кстати, играли в игру: я одно слово по-испански, которого вообще не знаю, он одно слово по-русски. Я выиграл в одну калитку: начал считать на испанском — и всё», — сказал Слуцкий.
Специалист возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Слуцкий не работал в России с декабря 2016 года после ухода из ЦСКА.
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