Шунин: забрал бы в «Динамо» Месси или Роналду. Они лучшие в мире

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал игроков, которых считает лучшими.
«Если бы была возможность забрать любого игрока в «Динамо», кто бы это был? Если вообще любого, то Лео Месси или Криштиану Роналду. Эти футболисты уже на протяжении десяти лет — лучшие в мире.
Легко ли поддерживать форму во время карантина? Не на футбольном поле поддерживать форму очень сложно. Как в отпуске, так и на карантине — ситуации похожие. Сейчас тренируюсь только в зале и, поскольку выходить никуда нельзя, мяч не вижу вообще. Физически-то я чувствую себя нормально. Но все-таки покрутить велосипед — это одно, а выйти на поле с мячом совсем другое: ведь обычно мы тренируем реакцию, прыгаем, ловим мячи. По этому скучаешь. Форма теряется, конечно, так что после карантина потребуется время для ее возвращения", — приводит слова Шунина Fcdin.com.
Ранее Шунин ответил на вопрос, когда бело-голубые станут чемпионами России.
- 4 апреля 2020
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