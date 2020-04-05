Слуцкий: в шутейной беседе сказал Смолову: «Если «Локо» отпустит, мы двумя руками за»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об общении с форвардом «Сельты» Фёдором Смоловым, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
«Мы с Федей Смоловым общались, и я в шутейном разговоре сказал: «Если ты надумаешь и руководство тебя отпустит, то мы были бы двумя руками за». Просто все знали, что он недоволен своим положением в «Локомотиве», — сказал Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном.
Слуцкий прокомментировал также беседу Смолова с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард в шести матчах Примеры забил один гол. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.
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