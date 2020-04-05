Хави назвал единственного футболиста, который лучше Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Роналдиньо – один из лучших. Может быть, ему не хватало постоянства, когда он был на пике. По-моему, лучше Роналдиньо только Месси, потому что он стабилен в последние годы. Месси – лучший игрок в истории, но Роналдиньо также один из лучших», – приводит слова Хави Globo Esporte.
32-летний Месси — воспитанник и лучший бомбардир в истории «Барселоны». В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. В этом сезоне Месси принял участие в 22 матчах испанской Примеры, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. «Барселона» набрала 58 очков в 27 матчах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
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