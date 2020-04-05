Мостовой: у меня не пропало желание стать тренером

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что он по-прежнему хочет стать тренером.

«У меня не пропало желание стать тренером. Но есть же большое количество примеров, когда люди без бумажки-лицензии тренируют. Тренер им является не потому, что у него есть бумажка. А почему тогда тренером являются те, кто никогда не играл в футбол? Это всё равно, что я возьму и пойду завтра получать лицензию хирурга. Это же не значит, что я смогу им быть. Когда люди раньше сдавали на лицензию, я был в Испании, не мог учиться здесь. А в Испании нужно было постоянно отлучаться, чтобы учиться там, плюс там было большое количество желающих. Я могу назвать вам 20 фамилий, которые нигде не тренируют, но при это были выдающимися футболистами. По-прежнему считаю, что должны тренировать те, кто играл в футбол раньше, в соотношении 80 на 20 условно. Моуринью? Ну а что Моуриньо, так бывает. Виллаш-Боаш — его протеже, такой же агент, как и у Жозе. Повезло ему», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.