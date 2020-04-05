Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен „Сельте“ за понимание, и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб.

Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернутся в Виго», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».

Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.

Форвард мог вернуться ради празднования совершеннолетия своей невесты, внучки бывшего президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.