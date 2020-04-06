«ПСЖ» рассчитывает сохранить Неймара и Мбаппе как минимум ещё на один сезон

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует расставаться с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе в ближайшее трансферное окно, сообщает L’Équipe.

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса цены на футболистов значительно упадут. В такой ситуации парижане предпочтут сохранить своих двух самых дорогих игроков. Боссы «ПСЖ» рассчитывают, что и Неймар, и Мбаппе останутся в клубе ещё как минимум на один сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах Неймара заинтересована каталонская «Барселона», за которую бразилец выступал с 2013 по 2017 год, а на Килиана претендует мадридский «Реал».

Контракты Неймара и Мбаппе с «ПСЖ» рассчитаны до 30 июня 2022 года.

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