Португальский защитник Диаш превзошёл Роналду в его челлендже
Защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Диаш принял участие в челлендже своего соотечественника, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вслед за своим партнёром по национальной команде 22-летний игрок выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В итоге Диаш превзошёл Роналду.
Видео доступно в «инстаграме» Рубена Диаша.
Диаш является воспитанником «Бенфики» и защищает цвета клуба с 2017 года. В сборную Португалии Рубен вызывается с 2018 года.
Ранее участие в челлендже полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, нападающий «Динамо» Николай Комличенко и хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.
«У кого сильнее пресс — у меня или Роналду?» Оздоев поддержал новый челлендж
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