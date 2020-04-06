Дмитрий Комбаров показал опасную игру с дочерью

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме» показал, чем занимается на карантине, объявленном в связи с пандемией коронавируса.
На видео 33-летний футбоолист играет с дочерью в опасную игру. Пока она качается на качелях, Дмитрий стоит на таком расстоянии, что ноги девочки проносятся прямо перед его лицом.
Пост Комбаров сопроводил следующей подписью: «Спокойствие и только спокойствие!».
Видео доступно на «Чемпионате».
Комбаров перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года, а до этого на протяжении девяти лет защищал цвета «Спартака». Начинал карьеру Дмитрий в составе московского «Динамо».
В настоящее время чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры введены практически во всех лигах мира.
- 6 апреля 2020
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