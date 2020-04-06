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Дмитрий Комбаров показал опасную игру с дочерью

Дмитрий Комбаров показал опасную игру с дочерью
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме» показал, чем занимается на карантине, объявленном в связи с пандемией коронавируса.

На видео 33-летний футбоолист играет с дочерью в опасную игру. Пока она качается на качелях, Дмитрий стоит на таком расстоянии, что ноги девочки проносятся прямо перед его лицом.

Пост Комбаров сопроводил следующей подписью: «Спокойствие и только спокойствие!».

Видео доступно на «Чемпионате».

Комбаров перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года, а до этого на протяжении девяти лет защищал цвета «Спартака». Начинал карьеру Дмитрий в составе московского «Динамо».

В настоящее время чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры введены практически во всех лигах мира.

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