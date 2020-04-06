Манчини: в этом сезоне Балотелли не сделал ничего для возвращения в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о нападающем «Брешии» Марио Балотелли.



«По игровым качествам, которыми он обладал и обладает, Балотелли является одним из лучших нападающих. Но этого недостаточно для возвращения в национальную команду. В этом сезоне он не сделал ничего, и он это знает. Двери в сборную открыты для всех, но нужно стараться, чтобы попасть сюда. Надеемся на возвращение Марио времён чемпионата Европы 2012 года», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.



Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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