Агент: «Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Рыжиковым

Алексей Сафонов, агент вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, сообщил, что самарский клуб не планирует продлевать контракт с его клиентом.

«У Рыжикова есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы «добьём» и уйдём. Не будем бегать и просить, что бы нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют. И разговоров: «Ой, оставьте нас!» не должно быть в принципе. По статистике сезона Сергей – один из лучших. Поэтому я не вижу проблем. Было два варианта: закончить или продолжить. Сергей сказал: «Я ещё не наигрался». И финансы здесь не на первом месте, он хочет играть», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 39-летний Рыжиков в 19 матчах РПЛ пропустил 25 мячей.