Лепсая: остаток чемпионата России можно полностью доиграть в Краснодарском крае

Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мнением, как можно завершить чемпионат России в условиях пандемии коронавируса.

«Стало известно, что Италия планирует провести остаток чемпионата, проведя все матчи в Риме и Лацио, собрав там всех футболистов. Они планируют играть при закрытых дверях, но показать матчи по телевидению. Это максимально правильное решение. Считаю, РПЛ нужно сделать так же. Таким регионом мог бы стать Краснодарский край. Есть отличная инфраструктура „Краснодара“ и инфраструктура после Олимпиады. Есть академия, база, олимпийская деревня. Нужно провести матчи без зрителей, использовать огромное количество отелей, где могут разместиться футболисты. РПЛ и РФС нужно проработать этот вариант, чтобы максимально быстро завершить сезон», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.