Моуринью провёл тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»
Главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заметили в парке, где он проводил тренировку с несколькими футболистами. Известно, что одним из них является полузащитник Тангай Н’Домбеле, сообщает Sky Sports.
В том же парке были замечены ещё два игрока «шпор» — хавбек Райан Сесеньон и защитник Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.
Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра от друг друга. Игроки «Тоттенхэма» несколько раз проигнорировали эту рекомендацию.
«Тоттенхэм», набрав 41 очко в 29 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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