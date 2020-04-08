Моуринью провёл тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

Главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заметили в парке, где он проводил тренировку с несколькими футболистами. Известно, что одним из них является полузащитник Тангай Н’Домбеле, сообщает Sky Sports.

В том же парке были замечены ещё два игрока «шпор» — хавбек Райан Сесеньон и защитник Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.

Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра от друг друга. Игроки «Тоттенхэма» несколько раз проигнорировали эту рекомендацию.

«Тоттенхэм», набрав 41 очко в 29 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.