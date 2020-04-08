Гильерме: Шарлес просит помочь ему вернуться в Россию

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что он поддерживает связь с бразильцами, которые раньше играли за московский клуб.

«С Майконом я до сих пор хорошо общаюсь. После «Локомотива» он ушёл в «Антальяспор», потом год провёл в бразильском «Атлетико Минейро». Сейчас ему предстоит операция из-за грыжи. Пока сидит дома, отдыхает. Шарлес до сих в «Антальяспоре», мы часто общаемся. Говорит: «Помоги мне вернуться в Россию, скучаю». Я, правда, не уверен, что он действительно скучает. Ему там тепло. Отвечаю ему: «Зачем ты жалуешься? У тебя там хороший контракт, а ты всё недоволен».



С Фининьо давно не общались. А с Вагнером случайно пересеклись в гостинице в Катаре. Он там сейчас играет. Его команда жила в нашей же гостинице. Я спросил, как ему в Катаре. Он ответил, что очень нравится, всем доволен и хочет оставаться там до конца карьеры», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.