Ловчев: в последние 15 лет Акинфеев — номер один в России, а остальные — номер два

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился своими мыслями о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 34 года.



«Знаком с Игорем. Последний раз виделись на церемонии, когда ему вручали премию «Джентльмен года». Всегда считал, что в последние 15 лет Игорь — номер один среди вратарей в России. А остальные, кто был рядом с ним — Габулов, Лунёв, Селихов, Гильерме, Шунин и кто там ещё, — все они номер два.



Было время, когда Акинфеева звали в зарубежный чемпионат. Может, отъезд и был бы для него лучшим шагом, но тут нельзя быть уверенным. Например, Ринат Дасаев уезжал из «Спартака» в Испанию в фаворе, но у него в «Севилье» не получилось.



У ЦСКА сменился состав, теперь рядом с Игорем играют ребята ниже уровнем тех, что были. Вратари и так много энергии и нервов тратят, а тут… Вот и у Игоря не всегда нервов хватает. Но всё равно лучше и увереннее вратаря, который бы столько выручал, у нас в последние годы не было. Как человек футбола, признаю величие этого вратаря.



Лев Иванович Яшин играл почти до 40. Буффон долго играет. Так что играй, Игорь! И дай бог здоровья тебе и нервов, учитывая, что иногда творят твои защитники», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?