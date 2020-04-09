Ари постриг друга в стиле Роналдо

Нападающий «Краснодара» Ари на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он стрижёт друга Филипе.

Футболист побрил друга машинкой. В процессе стрижки Ари спрашивал у своей дочери Ариане, которая наблюдала за процессом, красивая ли получается причёска. Среди шести вариантов, предложенных Ари, Филипе выбрал самую короткую стрижку. «Это как у Роналдо, Феномена», — сказал форвард «Краснодара».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В Cети стало популярным видео, на котором юный поклонник «Челси» попросил отца постричь его как нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тот разыграл его и сделал ему причёску как у Роналдо.

Парень хотел причёску, как у Роналду. Теперь он выглядит, как Роналдо на ЧМ-2002

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в своём «твиттере» продемонстрировал новую причёску. 28-летний датский футболист сделал себе легендарный чуб Роналдо.