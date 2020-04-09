Ари постриг друга в стиле Роналдо

Нападающий «Краснодара» Ари на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он стрижёт друга Филипе.
Футболист побрил друга машинкой. В процессе стрижки Ари спрашивал у своей дочери Ариане, которая наблюдала за процессом, красивая ли получается причёска. Среди шести вариантов, предложенных Ари, Филипе выбрал самую короткую стрижку. «Это как у Роналдо, Феномена», — сказал форвард «Краснодара».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В Cети стало популярным видео, на котором юный поклонник «Челси» попросил отца постричь его как нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тот разыграл его и сделал ему причёску как у Роналдо.
Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в своём «твиттере» продемонстрировал новую причёску. 28-летний датский футболист сделал себе легендарный чуб Роналдо.
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