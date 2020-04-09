«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 19-летним полузащитником «Реала»
«Барселона» интересуется полузащитником «Кастильи», молодёжной команды «Реала», Сесаром Хелабертом. Об этом сообщает AS.
Контракт «сливочных» с Хелабертом истекает летом 2021 года. На данный момент 19-летний игрок по-прежнему не продлил соглашение с мадридским клубом. Сообщается, что «Реал» намерен подписать новый контракт с полузащитником как можно скорее, так как наставник клуба Зинедин Зидан считает его перспективным игроком.
По данным источника, «Барселона» следит за футболистом с 2015 года. Тогда каталонский клуб пытался подписать Хелаберта, который на тот момент выступал за «Эркулес».
Сообщается, что за Хелабертом также следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Лион».
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