«Коронавирусная бомба». Известный фанат ЦСКА Дима Лысый переделал популярную кричалку

Известный болельщик ЦСКА Дима «Лысый» Бугров представил обновлённую версию популярной кричалки «Атомная бомба».



«Атомная бомба – нет!

Нейтронная бомба – нет!

Водородная бомба – нет!

Вирусная бомба – нет!

Коронавирусная бомба – нет!

Высокая температура тела – нет!

Шатание по улице без дела – нет!

Пробежка в закрытом парке – нет!

Потом две недели в Коммунарке – нет!

На улицу после 65 – нет!

Штраф 4 тысячи плати – нет!

Просмотр белорусского чемпионата в баре – нет!

Посещение бани – нет!

Прогулка с собакой в лесу – нет!

Ковыряние пальцем в носу – нет!

Пустые полки без гречки – нет!

Автомобиль без аптечки – нет!

Падение курса рубля – нет!

Выход больных с корабля – нет!

Продажа нефти за бесценок – нет!

На лимоны и имбирь повышение расценок – нет!

Поездка за границу – нет!

Купить в пекарне пиццу – нет!

Поход в салон красоты – нет!

В ЗАГСе для невесты цветы – нет!

Поездка на работу без справки – нет!

Шашлыки с друзьями на травке – нет!

Сообразить во дворе на троих – нет!

Посещение музея на выходных – нет!

Введение QR-кода – нет!

Закрытие пивзавода – нет!

Путёвка в Крым – нет!

Кальянный дым – нет!

Дефицит масок – нет!

Месячное поглощение колбасок – нет!

Паника в социальных сетях – нет!

Праздники в общественных местах – нет!

Обладатель Кубка УЕФА! Центральный, ордена Ленина, всемогущий Спортивный Клуб Армии! ЦСКА!»

Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА.