«Коронавирусная бомба». Известный фанат ЦСКА Дима Лысый переделал популярную кричалку

Известный болельщик ЦСКА Дима «Лысый» Бугров представил обновлённую версию популярной кричалки «Атомная бомба».
«Атомная бомба – нет!
Нейтронная бомба – нет!
Водородная бомба – нет!
Вирусная бомба – нет!
Коронавирусная бомба – нет!
Высокая температура тела – нет!
Шатание по улице без дела – нет!
Пробежка в закрытом парке – нет!
Потом две недели в Коммунарке – нет!
На улицу после 65 – нет!
Штраф 4 тысячи плати – нет!
Просмотр белорусского чемпионата в баре – нет!
Посещение бани – нет!
Прогулка с собакой в лесу – нет!
Ковыряние пальцем в носу – нет!
Пустые полки без гречки – нет!
Автомобиль без аптечки – нет!
Падение курса рубля – нет!
Выход больных с корабля – нет!
Продажа нефти за бесценок – нет!
На лимоны и имбирь повышение расценок – нет!
Поездка за границу – нет!
Купить в пекарне пиццу – нет!
Поход в салон красоты – нет!
В ЗАГСе для невесты цветы – нет!
Поездка на работу без справки – нет!
Шашлыки с друзьями на травке – нет!
Сообразить во дворе на троих – нет!
Посещение музея на выходных – нет!
Введение QR-кода – нет!
Закрытие пивзавода – нет!
Путёвка в Крым – нет!
Кальянный дым – нет!
Дефицит масок – нет!
Месячное поглощение колбасок – нет!
Паника в социальных сетях – нет!
Праздники в общественных местах – нет!
Обладатель Кубка УЕФА! Центральный, ордена Ленина, всемогущий Спортивный Клуб Армии! ЦСКА!»
Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА.
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