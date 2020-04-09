Павлюченко – о голе Англии: Аршавин тогда был у борта? Может, забыл, что надо быть на поле

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о матче отборочного тура чемпионата Европы 2008 года со сборной Англии. Тогда форвард отметился дублем в ворота англичан, матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной России.

«Аршавин стоял у бортика, когда я забивал англичанам? Был момент, когда мяч был в штрафной, там было огромное количество футболистов. Он ждал конца эпизода или, может, забыл, что надо быть на поле (смеётся). Я у него не спрашивал никогда, но увижу – спрошу. Но правильно всё сделал, он остался, и мы забили», – рассказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Павлюченко является воспитанником ставропольского футбола. За местное «Динамо» он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Ротор». В 2003 году форвард перебрался в «Спартак», за который отыграл на протяжении шести лет. После Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию и стал выступать за «Тоттенхэм Хотспур». Через четыре года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Затем он выступал за «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя».