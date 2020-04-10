9 лет назад «Зенит» нарушил регламент в матче с ЦСКА. Клуб наказали техническим поражением

«Чемпионат» предлагает возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».



9 лет назад, 10 апреля 2011 года, состоялся матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.



Матч получил дополнительный резонанс, когда выяснилось, что сине-бело-голубые нарушили регламент турнира, не заявив на игру доморощенного футболиста 1990 года рождения или младше. Спустя три дня, 13 апреля, решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС петербургский клуб был наказан техническим поражением – 0:3.

Тремя годами ранее, 10 апреля 2008 года, «Зенит» принимал «Байер» в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА. Встреча также прошла на «Петровском».



Судьбу матча решил российский нападающий гостей Дмитрий Булыкин, забивший единственный гол на 18-й минуте. Тем не менее противостояние сложилось в пользу сине-бело-голубых, поскольку первая встреча завершилась их победой со счётом 4:1. Коллектив вышел в полуфинал, а впоследствии стал обладателем трофея.

10 апреля 2016 года состоялся матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» принимал «Урал» на стадионе «Кубань». Итоговый счёт – 7:0.



Главным героем встречи стал нападающий хозяев Фёдор Смолов, ставший первым россиянином за 15 лет, оформившим покер в первенстве. При этом три гола из четырёх он забил с передач полузащитника Павла Мамаева.

Наконец, 10 апреля 2018 года, «Рома» совершила камбэк в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



Первая встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась победой сине-гранатовых со счётом 4:1. На своём поле римляне разгромили соперника – 3:0 – и пробились в полуфинал главного еврокубка. В финал «волков» не пустил «Ливерпуль».