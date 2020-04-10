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9 лет назад «Зенит» нарушил регламент в матче с ЦСКА. Клуб наказали техническим поражением

9 лет назад «Зенит» нарушил регламент в матче с ЦСКА. Клуб наказали техническим поражением
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» предлагает возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

9 лет назад, 10 апреля 2011 года, состоялся матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Матч получил дополнительный резонанс, когда выяснилось, что сине-бело-голубые нарушили регламент турнира, не заявив на игру доморощенного футболиста 1990 года рождения или младше. Спустя три дня, 13 апреля, решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС петербургский клуб был наказан техническим поражением – 0:3.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
10 апреля 2011, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Т
ЦСКА
Москва
0:1 Гонсалес – 32'   1:1 Зырянов – 45+1'

Тремя годами ранее, 10 апреля 2008 года, «Зенит» принимал «Байер» в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА. Встреча также прошла на «Петровском».

Судьбу матча решил российский нападающий гостей Дмитрий Булыкин, забивший единственный гол на 18-й минуте. Тем не менее противостояние сложилось в пользу сине-бело-голубых, поскольку первая встреча завершилась их победой со счётом 4:1. Коллектив вышел в полуфинал, а впоследствии стал обладателем трофея.

Кубок УЕФА. 1/4 финала. 2-й матч
10 апреля 2008, четверг. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Булыкин – 18'

10 апреля 2016 года состоялся матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» принимал «Урал» на стадионе «Кубань». Итоговый счёт – 7:0.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Фёдор Смолов, ставший первым россиянином за 15 лет, оформившим покер в первенстве. При этом три гола из четырёх он забил с передач полузащитника Павла Мамаева.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
10 апреля 2016, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
6 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Смолов – 18'   2:0 Смолов – 45+1'   3:0 Манучарян – 55' (автогол)   4:0 Смолов – 56'   5:0 Смолов – 61'   6:0 Вандерсон – 77'

Наконец, 10 апреля 2018 года, «Рома» совершила камбэк в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Первая встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась победой сине-гранатовых со счётом 4:1. На своём поле римляне разгромили соперника – 3:0 – и пробились в полуфинал главного еврокубка. В финал «волков» не пустил «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
10 апреля 2018, вторник. 21:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Джеко – 6'   2:0 Де Росси – 58' (пен)   3:0 Манолас – 82'
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