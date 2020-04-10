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Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат

Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клу
Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о договорённости с клубом относительно снижения зарплат в условиях пандемии коронавируса.

«Отлично, что договорились. Это замечательно. Что касается моей зарплаты, я часть команды и полностью поддерживаю все договорённости, которые есть у игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. Ранее о сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».

Накануне, 9 апреля, Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты игроков и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний. Сегодня специалист в социальных сетях написал, что «футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся».

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