В. Баринов — Губерниеву: Дима, не надо лезть в футбол, биатлон ты уже развалил!

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на критику главного тренера московской команды Юрия Сёмина со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!
Губерниев покушается на всё. С ним даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него – это запретная тема!
Я даже с ним один раз комментировал футбол! Не знаю, как сейчас, но тогда он не мог отличить, что такое хавбек, а что такое полузащитник. Надо было ему объяснять, как и разницу между офсайдом и положением вне игры, представляете! Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Сёмин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Жираф большой, ему видней!» Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Сёмин для мирового футбола!" — цитирует Баринова «Спорт день за днём».
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