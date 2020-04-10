В. Баринов — о словах Сёмина: люди, получающие миллионы в день, много пожертвовали?

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ситуацию со снижением зарплат футболистов.
«Что касается ситуации с зарплатами и футболистами, то нужно знать, что все они индивидуальны. Подход должен быть деликатным. У них есть десять лет, чтобы сделать себе жизнь. А если травма — куда дальше? Мячи подавать? А если мы говорим про благотворительность, то пиариться на этом? Пришёл этот вирус, будь он неладен. Если сделали добро — молчите. А то пишут во всех газетах, как помочь клубу. А клуб что — решил заработать на карантине? На этой беде? Футболисты же согласились! А под каждым словом Сёмина я готов подписаться, он абсолютно прав.
У нас есть люди, которые получают несколько миллионов в день. Они много пожертвовали? Хотелось бы об этом услышать. Или они, как благородные и наворовавшие богачи, делают всё спокойно и тихо? А футболисты помогают и делают многое. А иностранцы, может, дома помогают? У него в своей стране есть обязанности. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Сочувствие — это благодать. И не надо о ней кричать на всю Ивановскую», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 апреля 2020
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