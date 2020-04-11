Мариу: в «Барселоне» Фелишу было бы проще адаптироваться, нежели в «Атлетико»

Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мыслями об адаптации соотечественника, Жоау Фелиша, в мадридском «Атлетико». В первых 27 матчах за новый клуб 20-летний нападающий забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.



«Если посмотреть на «Атлетико» со стороны, может показаться, что это итальянская команда в чемпионате Испании — их организация на высочайшем уровне.



Фелиш же перешёл в новый клуб из «Бенфики», которая 80% времени владеет мячом и атакует. При этом нельзя не учитывать давление, которое оказывается на Жоау из-за трансферной стоимости.



Да, его адаптация проходит непросто. Думаю, в «Барселоне» она прошла бы быстрее и легче, хоть и давление на него было бы наверняка сильнее», — цитирует Мариу Mundo Deportivo.

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