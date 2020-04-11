Гаврилов: введение пропусков в Москве не защитит от вируса

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о введении системы пропусков в Москве на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
«Теперь сижу дома и никуда не выхожу. Был же момент, когда остановили и пригрозили штрафом. Подумал, зачем кого-то раздражать.
В целом, считаю, всем надоело сидеть дома, но другого у нас ничего нет. Нужно как-то выдержать это всё и не заболеть. Видел информацию про пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит. Что с ним, что без него, риск одинаковый. Ситуация очень опасная, нужно беречь здоровье», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч.
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