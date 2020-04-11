Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту?
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
«Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошёл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.
Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Евсеев: Навальный — альтернатива Путину? Хорош вам, давайте ещё Собчак
Евсеев: на ТВ сейчас чего-то про Украину молчат, а 3 месяца назад только про неё говорили
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
20:04
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:14
-
19:06
-
19:03
-
18:46
-
18:44
-
18:20
-
18:03
-
17:51
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:02
-
16:42
-
16:31
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:20
-
14:17
-
13:43
Партнерский контент