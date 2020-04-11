Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошёл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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