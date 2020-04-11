Артём Дзюба посмотрел концерт с балкона
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он вместе с семьей с балкона смотрит концерт во дворе.
Концерт группы, исполнявшей песню «Вахтёры», смотрели и соседи футболиста по двору. В конце песни зрители благодарили исполнителей аплодисментами.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Дзюба рассказал о любимых книгах. Футболист назвал произведения Эрих-Марии Ремарка, Вальтера Скотта, Джека Лондона. Дзюба заявил, что «Ведьмака» и «Гарри Поттера» «надо обязательно прочитать всем».
Дзюба также рассказывал, как проводит время в самоизоляции. Футболист признался, что стал больше играть в компьютерные игры, например в Counter-Strike.
Дзюба: не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike
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