Дмитрий Комбаров: в «Крыльях» объяснили, что наши деньги пойдут на зарплаты врачам

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал снижение зарплат футболистов самарского клуба.
«Думаю, что сейчас все подешевели на фоне пандемии. Поэтому не переживаю из-за того, что моя трансферная стоимость на Transfermarkt тоже снизилась. Есть исключения, когда за Неймара заплатили баснословные деньги. Но в целом, клубы торгуются по своим возможностям и продают тоже. Так что не могу сказать, что рынок не перегрет.
В «Крыльях Советов» нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов. В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу", — цитирует Комбарова «Матч ТВ».
Ранее «Крылья Советов» на своём сайте сообщили о договорённости с командой относительно снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса.
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