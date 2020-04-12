Де Росси: я хотел бы стать главным тренером «Ромы»

36-летний экс-полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о начале своей тренерской деятельности.

«Очень редко можно играть 20 лет в одном клубе, поэтому моя карьера была довольно необычной. Я не могу мечтать о том же, если стану тренером, потому что это не может длиться так долго. Я хотел бы быть тренером «Ромы», но сначала я должен пройти через процесс роста и этапы становления, которые проходят все молодые тренеры.

Я начинаю такое путешествие не только потому, что мне это нравится. Я думаю, что смогу это делать. Люди всегда видели меня как лидера в раздевалке, но тренер должен принимать решения, выбирать игроков и, в конечном итоге, оставаться один под давлением. Я постараюсь учиться у разных тренеров, когда начну новую карьеру, и думаю, что Хосеп Гвардиола будет хорошим вариантом для начала», — приводит слова Де Росси Sky Sports Italia.

Де Росси является воспитанником «Ромы». За первую команду римского клуба он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» он выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии. Летом минувшего года на правах свободного агента Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс». В начале текущего года он объявил о завершении карьеры игрока.