«Ювентус» интересуется 20-летним форвардом «Боки Хуниорс»

Туринский «Ювентус» интересуется 20-летним венесуэльским нападающим «Боки Хуниорс» Ханом Карлосом Уртадо.

«Представители «Ювентуса» спрашивали о нём. Он был в хороших отношениях с Даниэле Де Росси, который жил в доме напротив в Буэнос-Айресе и возил его на тренировки каждый день, но от «Ромы» никаких предложений не поступало. Так или иначе, игрок хочет остаться в «Боке», — приводит слова агента игрока Football Italia.

Уртадо перешёл в «Боку» летом 2019 года из «Химнасии и Эсгримы». В этом сезоне нападающий провёл на поле 14 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Уртадо с аргентинским клубом действут до 30 июня 2023 года. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 6,3 млн.