Джано сделал выбор между «Спартаком» и раем

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

«Месси или Роналду? Месси номер один. Болею за „Барселону“. Собираюсь ли вернуться в РПЛ? Давай пока дождёмся, чтобы футбол вернулся. „Спартак“ или рай? Рай», — написал Джано в «сториз» на свой странице в «Инстаграме».

Ранее Джано коротко постригся, поддержав новый челлендж. Экс-футболист «Спартака» бросил вызов защитнику красно-белых Георгию Джикии.

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.