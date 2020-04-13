Хавбек «Зенита» забил себе с 30 метров, Зидан порвал штаны — яркие события 13 апреля

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Год назад, 13 апреля 2019 года, «Зенит» принимал «Анжи» в 23-м туре молодёжного первенства России.



Встреча началась с необычного взятия ворот. Уже на 7-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Максим Левин забил автогол с 30 метров, застав врасплох собственного вратаря.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Впоследствии петербургская команда поразила ворота «Анжи» четыре раза и добыла победу со счётом 4:1, а Левин исправился и отметился голом.

Защитник молодёжной команды «Зенита» забил гол в свои ворота с 30 метров

13 апреля 2016 года мадридский «Реал» принимал «Вольфсбург» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.



Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан так эмоционально отреагировал на один из эпизодов встречи, что в прыжке порвал себе брюки. Момент попал на камеру.

«Реал» в том матче совершил камбэк и после гостевого поражения (0:2) разгромил соперника со счётом 3:0, а впоследствии стал обладателем трофея.

Зидан порвал брюки во время матча «Реал» — «Вольфсбург»

В 2015 году в этот день ярким высказыванием отметился бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев.



Специалист заявил, что, по его мнению, знаменитый спартаковский дух исчез. Свою точку зрения Романцев объяснил тем, что в клубе появилось слишком много легионеров, единственной целью которых является заработок.