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Концовку сезона в Англии могут уместить в пять недель

Концовку сезона в Англии могут уместить в пять недель
Футбол / Англия 0

Английские клубы будут вынуждены доигрывать оставшиеся матчи нынешнего сезона в сжатые сроки, когда завершится пауза, объявленная в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, возможен вариант, при котором 92 встречи английской Премьер-лиги пройдут летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

При этом клубы не горят желанием проводить встречи на нейтральной территории и хотят играть на своих стадионах, даже если на трибуны не будут допущены болельщики.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Таджикистане и Никарагуа, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

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