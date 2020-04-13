РФС намерен обратиться в правительство за финансовой помощью для клубов

Российский футбольный союз (РФС) начал сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов. В дальнейшем РФС намерен обратиться в правительство за помощью, сообщает «Спорт Бизнес Online».
РФС разослал клубам письмо с просьбой указать источники финансирования за 2019 год: как формируется бюджет, доля государственных средств в нём, финансовые потери из-за вынужденной паузы в сезоне.
«На этот момент ведём работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», — сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
- 13 апреля 2020
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