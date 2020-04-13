Морозюк — Алиеву: ты по жизни больной

Бывшие игроки киевского «Динамо» Николай Морозюк и Александр Алиев пообщались во время прямого эфира в «Инстаграме» и обсудили здоровье Алиева, который недавно прошёл тестирование на коронавирус.
Алиев: Через два-три дня должны дать результат теста на коронавирус. Мне ещё один день осталось антибиотики пропить.
Морозюк: Да ты болеешь! Я по тебе вижу, что ты болеешь. Предлагаю ставку. Готов поставить 1 к 5, что у тебя будет коронавирус. На 90 процентов уверен, что у тебя результат будет позитивный. Ты болеешь.
А: Пошел ты…
М: Ты больной. Ты по жизни больной.
М: Помнишь, когда мы выиграли в 2007 году Суперкубок, я тебе говорил, что однажды буду заходить в рестораны с огромной сигарой, с десятью тысячами долларов в кармане и открывать двери ногой. Тогда мне было 18, и только сейчас, в 32, я понимаю, что моя мечта сбылась. Благодаря коронавирусу я только сейчас все двери начал открывать ногами.
- 13 апреля 2020
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