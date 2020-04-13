Гендиректор «Балтики»: у нас предусмотрены высокие штрафы за нарушение режима самоизоляции

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, как клубу удалось договориться с футболистами о понижении зарплат.



«Это был осознанный шаг игроков. Мы обсудили ситуацию с футболистами, объяснили, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. Попытались донести до них, что нынешнее снижение поможет клубу в дальнейшем. Ребята пошли навстречу. Сейчас они находятся на самоизоляции. Но форму поддерживают самостоятельно.



Предусмотрено ли наказание за нарушение режима самоизоляции? У нас есть внутренний регламент. Игроки предупреждены, что за нарушения последует наказание. Даже высокие штрафы предусмотрены.



Тест на коронавирус команда не сдавала. В нашем регионе не такая напряжённая обстановка. До 30 марта игроки тренировались под наблюдением нашего медицинского персонала. А потом мы все ушли на самоизоляцию. Если число заболевших будет расти и общая ситуация будет ухудшаться, то пойдём на такой шаг, как сдача тестов. Но до этого не дойдёт, надеюсь. Мы все стараемся быть внимательными к здоровью и выполняем все требования, которые рекомендованы в период пандемии», — приводит слова Качукаева сайт ФНЛ.

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