Гендиректор «Балтики»: у нас предусмотрены высокие штрафы за нарушение режима самоизоляции

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, как клубу удалось договориться с футболистами о понижении зарплат.
«Это был осознанный шаг игроков. Мы обсудили ситуацию с футболистами, объяснили, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. Попытались донести до них, что нынешнее снижение поможет клубу в дальнейшем. Ребята пошли навстречу. Сейчас они находятся на самоизоляции. Но форму поддерживают самостоятельно.
Предусмотрено ли наказание за нарушение режима самоизоляции? У нас есть внутренний регламент. Игроки предупреждены, что за нарушения последует наказание. Даже высокие штрафы предусмотрены.
Тест на коронавирус команда не сдавала. В нашем регионе не такая напряжённая обстановка. До 30 марта игроки тренировались под наблюдением нашего медицинского персонала. А потом мы все ушли на самоизоляцию. Если число заболевших будет расти и общая ситуация будет ухудшаться, то пойдём на такой шаг, как сдача тестов. Но до этого не дойдёт, надеюсь. Мы все стараемся быть внимательными к здоровью и выполняем все требования, которые рекомендованы в период пандемии», — приводит слова Качукаева сайт ФНЛ.
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:27
-
23:14
-
23:02
-
22:56
-
22:35
-
22:31
-
22:17
-
22:07
-
21:52
-
21:40
-
21:29
-
21:20
-
21:05
-
20:46
-
20:35
-
20:05
-
20:05
-
19:47
-
19:33
-
19:32
-
19:14
-
19:13
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:16
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:23