«Какое может быть сочувствие?» Быстров — о снижении зарплат футболистов в России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о снижении зарплат футболистов Российской Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса.
«Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля. Это нормальная ситуация — сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит, денег должны получать меньше. В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».
Российская Премьер-Лига наряду с практически всеми чемпионатами в мире была приостановлена в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, в которой продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
- 14 апреля 2020
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