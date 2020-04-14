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Зико: Жирков значил для ЦСКА, как Месси – для «Барселоны». Сколари звонил насчет Юрия

Зико: Жирков значил для ЦСКА, как Месси – для «Барселоны». Сколари звонил насчет Юрия
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер ЦСКА Зико поделился мнением об экс-хавбеке «армейцев» Юрие Жиркове.

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался ещё на полгода – до лета», — сказал Зико в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Зико читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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