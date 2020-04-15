Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продемонстрировал тренировку на гидробайке в домашних условиях

35-летний бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий в Бразилии за «Коринтианс», продемонстрировал в «Инстаграм-сториз» свою тренировку на гидробайке в домашних условиях.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Для нас большая честь поддержать работу по восстановительной подготовке спортсменов, которые сейчас несут ответственность за свою подготовку на своих плечах!», — прокомментировал опубликованное видео компания-изготовитель.
В мире подобные тренировки стали величать аквабайкингом, считая это одним из новомодных видов фитнеса, который был изобретён в Италии для оздоровительных, реабилитационных и спортивных тренировок. Сейчас он быстро набирает популярность во всём мире.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
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