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«Реал» продолжит реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» на € 570 млн, несмотря на коронавирус

«Реал» продолжит реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» на € 570 млн, несмотря на коронавирус
Футбол / Испания 0

«Реал Мадрид» продолжит реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», несмотря на общемировой финансовый кризис в связи с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

Руководство «Королевского клуба» получило официальное разрешение от муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона на сумму в € 570 млн. В эту сумму включены создание видеоэкрана на 360 градусов и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место, с 80 243 до 80 242. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

Изначально работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.

На «Чемпионате» доступно для просмотра видео забитого мяча полузащитника «Спартака» Фёдора Черенкова в ворота «Реала» в 1989 году.

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