«Вальядолид» Роналдо и «Интер Майами» Бекхэма могут сыграть благотворительный матч
Бывшие игроки мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм и Роналдо во время прямого эфира в «Инстаграме» обсудили возможность проведения товарищеского матча между клубами, которыми они владеют. «Интер Майами» англичанина в этом сезоне дебютировал в MLS, а «Вальядолид» бразильца выступает в Ла Лиге.
Средства, заработанные на матче, планируется направить медикам, которые борются с коронавирусом.
«Мы обязаны это сделать. Нам надо собрать как можно больше денег для людей, ежедневно работающих, чтобы спасать жизни других», — сказал Бекхэм.
США в данный момент мировой лидер по количеству заболевших коронавирусом, в стране зафиксировано 612 380 случаев, 25 949 умерших. В Испании — 174 060 случаев, 18 255 человек погибли.
Роналдо назвал Дэвида Бекхэма одним из лучших полузащитников всех времён
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