«Я не рэпер. Пусть вылечится». Соловьёв отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на вызов на баттл от известного блогера Василия Уткина, с которым он ранее вступил в конфликт в социальных сетях.



«Я не дискутирую с больными людьми. Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен. Он не может мне ничего предложить. Классики говорят, никогда не надо бороться со свиньёй, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен. Он, наверное, не знает, что в стране карантин. Он, наверно, не знает, какие реальные проблемы. Ему надо взять хороший уход, помыться, привести себя в порядок, побриться.



Какой баттл?! Пусть займёт очередь за человеком-пельменем. С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить. Я не рэпер. И уж точно меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека. Пусть вылечится», — цитирует Соловьёва «Подъём».

«Я хочу тебя унизить». Уткин вызвал Соловьёва на баттл