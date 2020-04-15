Игроки «Пармы» полностью отказались от месячной зарплаты
Итальянская «Парма» на официальном сайте объявила, что футболисты, тренеры, персонал и спортивный директор первой команды решили отказаться от заработной платы сроком за месяц.
«Парма» хотела бы поблагодарить всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в это трудное время, и решение, которое требует здравого смысла и командного духа", — сообщает пресс-служба клуба. Отказ от зарплат не касается игроков и персонала молодёжной команды.
Ранее футболисты туринского «Ювентуса» согласились на коллективное понижение годовой зарплаты. Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае возобновления сезона.
Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату четыре месяца. Клуб сэкономит € 90 млн
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